Hauck Aufhäuser IB belässt New Work auf 'Buy' - Ziel 215 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für New Work auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Die Plattform für Arbeitnehmer sollte von dem engen Arbeitsmarkt in Deutschland profitieren, schrieb Analystin Nicole Winkler in einer am Freitag vorliegenden Studie nach einer Veranstaltung des Unternehmens in London. Die Profitabilität könnte allerdings etwas unter notwendigen Investitionen leiden./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2023 / 08:31 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2023 / 08:31 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.