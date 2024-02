Hauck Aufhäuser IB belässt MTU auf 'Hold' - Ziel 228 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für MTU auf "Hold" mit einem Kursziel von 228 Euro belassen. Der Dividendenvorschlag des Triebwerksbauers sei deutlich niedriger als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Darin deute sich eine gewisse Vorsicht in Hinblick auf das Rückrufprogramm für GTF-Triebwerke an, die das kurzfristige Vertrauen in die Aktie unterminiere. Für MTU spreche dagegen der hohe Auftragseingang beziehungsweise -bestand./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2024 / 07:34 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2024 / 08:11 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.