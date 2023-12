Hauck Aufhäuser IB belässt Krones auf 'Buy' - Ziel 128 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Krones angesichts der Mitte Dezember anstehenden Rückkehr in den MDax auf "Buy" mit einem Kursziel von 128 Euro belassen. Die Wiederaufnahme in den Index der mittelgroßen Unternehmen sei keine Überraschung sei, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie dennoch von einer positiven Nachricht. Die Aussichten des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen für 2024 seien ermutigend. Die jüngsten Quartalszahlen hätten erneut die gute Entwicklung des Auftragseingangs belegt./niw/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2023 / 08:19 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2023 / 08:19 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.