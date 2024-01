Hauck Aufhäuser IB belässt Kontron auf 'Buy' - Ziel 30 Euro

Finanztrends Video zu Kontron AG



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Kontron vor vorläufigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das Hightech-Unternehmen sollte im Laufe der nächsten Woche einen Zwischenbericht für 2023 und erste Indikationen für 2024 veröffentlichen, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein Gespräch mit dem Management habe den Eindruck hinterlassen, dass die operative Performance in vierten Quartal durchweg stark gewesen sein dürfte./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2024 / 08:23 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2024 / 08:23 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.