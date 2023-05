Hauck Aufhäuser IB belässt Knorr-Bremse auf 'Hold' - Ziel 60 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Knorr-Bremse vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Er rechne mit einem ordentlichen ersten Quartal des Bremsenspezialisten, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Montag vorliegenden Studie. Einem preis- und volumengetriebenen Umsatzplus sollte allerdings wegen der anhaltenden Schwäche im margenträchtigen China-Geschäft sowie der Beendigung der Geschäftsaktivitäten in Russland ein stagnierendes operatives Ergebnis (Ebit) gegenüber stehen. Beim Auftragseingang rechnet der Experte mit einem Rückgang./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2023 / 07:38 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2023 / 07:59 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.