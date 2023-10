Hauck Aufhäuser IB belässt Jost Werke auf 'Buy' - Ziel 83 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Jost Werke auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Angesichts der soliden 2024er Bestellungen bei den Lkw-Herstellern in Nordamerika dürfte der Auftragsbestand des deutschen Zulieferers auf hohem Niveau bleiben, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht für Jost auch weiterhin günstige Bewertungsmultiplikatoren./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2023 / 08:08 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2023 / 08:08 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.