Hauck Aufhäuser IB belässt Hypoport auf 'Sell' - Ziel 70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

Finanztrends Video zu Hypoport



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Hypoport auf "Sell" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Flaute am Immobilienmarkt dürfte sich negativ auf das größte und profitabelste Segment des Finanzdienstleisters auswirken, schrieb Analyst Simon Keller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das sollte sich als belastend für den operativen Gewinn (Ebit) erweisen. Die Markterwartungen dürften enttäuscht werden./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2023 / 08:17 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2023 / 08:17 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.