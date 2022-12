Hauck Aufhäuser IB belässt Encavis auf 'Buy' - Ziel 26 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Encavis anlässlich der erlangten Baureife eines dänischen Solarparks auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Ein 105-MW-Solarprojekt, das kurz davor stehe, den Status "baureif" zu erhalten, stehe noch aus, schrieb Analyst Simon Jouck in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dann würde der Wind- und Solarparkbetreiber sein Ziel von rund 500 MW Kapazität mit einer leichten Verzögerung erreichen. Dies sehe er in diesem Fall als unproblematisch an./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2022 / 08:16 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2022 / 08:16 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.