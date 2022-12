Hauck Aufhäuser IB belässt Eckert & Ziegler auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Eckert & Ziegler auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analyst Alexander Galitsa wollte eine jüngste Platzierung von Aktien durch den Investor Invesco in einer am Freitag vorliegenden Studie nicht als Vorbote weiterer schlechter Nachrichten werten. Viel wichtiger seien neue Studiendaten von Novartis zur Strahlentherapie Pluvicto. Damit einhergehen dürfte eine größere Nachfrage nach entsprechenden Therapeutika und bildgebenden Isotopen, was tendenziell positiv sei für Eckert & Ziegler./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2022 / 08:31 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2022 / 08:31 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.