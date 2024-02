Hauck Aufhäuser IB belässt Dürr auf 'Buy' - Ziel 38 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Dürr auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die jüngste Kursschwäche der Aktie sei vermutlich auf die Überlegungen des Autobauers Ford zu seiner künftigen Batteriestrategie zurückzuführen, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Tatsächlich sollten Dürr-Anleger das Batteriegeschäft aber als zusätzliche Option für den Maschinenbauer sehen, die bislang kaum in der Aktie eingepreist gewesen sei. Das Umsatzpotenzial in diesem Bereich bezifferte er auf jährlich 300 bis 500 Millionen Euro bis 2030./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2024 / 08:18 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2024 / 08:18 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.