Hauck Aufhäuser IB belässt Dürr auf 'Buy' - Ziel 38 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Dürr auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Volkswagen halte an seinen Investitionsplänen bis 2028 fest, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies unterstreicht unsere Ansicht, dass europäische Autobauer es sich angesichts der zunehmender Konkurrenz aus China nicht leisten können, ihre Investitionen zu kürzen. Der Nachrichtenfluss bezüglich des Anlagenbauers und Autozulieferers Dürr sollte positiv bleiben./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2024 / 07:46 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2024 / 08:02 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.