Hauck Aufhäuser IB belässt Drägerwerk auf 'Buy' - Ziel 65 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Drägerwerk nach vollständigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Resultate entsprächen den bereits veröffentlichten Eckdaten und bestätigten eine dynamische operative Magenerholung (Ebit), schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf der anschließenden Analystenkonferenz habe der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern nicht nur bekräftigt, dass das obere Ende der Margen-Zielspanne erreichbar erscheine, sondern für 2024 eine weitere Erholung in Aussicht gestellt./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2023 / 19:42 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2023 / 07:53 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.