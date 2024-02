Hauck Aufhäuser IB belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec AG":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Mit Blick auf das laufende zweite Geschäftsquartal sei der Januar wohl solide verlaufen, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichwohl bleibe die Prognostizierbarkeit der Geschäftsentwicklung noch eher schwierig. Die Sparanstrengungen des Unternehmens zusammen mit dem soliden Auftragsbestand und einer verbesserten operativen Gewinnmarge (Ebit-Marge) im Bereich MSC (Microsurgery) lieferten zwar Rückenwind. Gleichwohl könnte die verhaltene Konsumstimmung in China in der Sommersaison belasten. Seine vorsichtige Schätzung für den operativen Gewinn im Geschäftsjahr 2023/24 liege auch daher unter der mittleren Markterwartung. Jede Schwäche der Aktie biete angesichts der günstigen langfristigen Aussichten des Unternehmens aber eine Einstiegsgelegenheit./mf/mis/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2024 / 08:08 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2024 / 08:12 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.