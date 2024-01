Hauck Aufhäuser IB belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec AG":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach einem angekündigten Aktienrückkauf auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Dies werde vom Markt als ein weiterer Schritt zur Optimierung der Kapitalstruktur des Medizintechnikkonzerns gesehen, die alles andere als effizient gewesen sei, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem "verdoppele" das Management im Wesentlichen seine Ambitionen, das Unternehmen von einem Geräteanbieter in einen Anbieter von kompletten Workflow-Lösungen umzuwandeln - eine Strategie, die sich nicht angemessen im Aktienkurs widerspiegele./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2024 / 07:30 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2024 / 08:15 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.