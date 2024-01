Hauck Aufhäuser IB belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Das Medizintechnik-Unternehmen zeichne sich durch intakte langfristige Wachstumsaussichten und eine zunehmende Wettbewerbsqualität aus, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem wandle sich Carl Zeiss von einem Gerätehersteller zu einem Anbieter kompletter Workflow-Lösungen, was Marktanteilsgewinne und wiederkehrendes Umsatzwachstum begünstigen dürfte. Die zuletzt hohen Investitionen des Unternehmens, die vorübergehend auf den Gewinnmargen lasten, sollten sich also auszahlen./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2024 / 08:22 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2024 / 08:22 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.