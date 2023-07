HSBC startet Pfizer mit 'Buy' - Ziel 50 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Bewertung von Pfizer beim Kursziel 50 US-Dollar mit "Buy" aufgenommen. Dies schrieb Analyst Rajesh Kumar in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Insgesamt startete er die Beobachtung von 19 Pharmaunternehmen, davon 14 mit Kaufempfehlungen. Pfizer ist sein Value-Favorit. Der Konzern wolle mit der Übernahme des Krebsspezialisten Seagan die anstehende Phase von Patentabläufen weit hinter sich lassen. Mit diesem Deal zu einem vernünftigen Preis im Rücken stehe der Konzern komfortabel da, um die Kosten bei künftigen Transaktionen begrenzt zu halten./ag/tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2023 / 16:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.