HSBC hebt Ziel für Sartorius Stedim Biotech auf 390 Euro - 'Buy'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Sartorius Stedim Biotech von 374 auf 390 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit einem Ende der Zinsanhebungen durch die Zentralbanken könnten sich die Präferenzen der Anleger im Medizintechniksektor rasch auf Wachstumswerte mit längerer Laufzeit verlagern, schrieben die Experten um Analyst Rajesh Kumar in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sartorius Stedim Biotech gehört zu ihren Favoriten für das Szenario einer zyklischen Rally. Für die Tochter des Laborausrüsters Sartorius spreche ihr purer Fokus auf das Biotechnologie-Geschäft. Dies unterstütze strukturelles Wachstum./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2023 / 17:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2023 / 03:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.