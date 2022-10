HELMA: Prognose angepasst

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die HELMA Eigenheimbau AG wegen der Insolvenz eines Subunternehmens im Bereich der Ferienimmobilien die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) reduziert. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel, erneuern aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage komme es mit der Insolvenz des Subunternehmens auf der einen Seite zu Verzögerungen bei den betroffenen Projekten, was zudem mit Säumniskosten einhergehen könne. Auf der anderen Seite müsse die Gesellschaft anderweitig die Fertigstellung der Ferienhäuser sicherstellen, was mit Kostensteigerungen einhergehen könne. In Summe gehe HELMA für das Geschäftsjahr 2022 von Umsatzerlösen zwischen 300 und 320 Mio. Euro (zuvor: 360 Mio. Euro) und einem EBT von 20 Mio. Euro (zuvor: 30 Mio. Euro) aus. Vor diesem Hintergrund passe das Analystenteam seine Prognosen ebenfalls an und erwarte für das aktuelle Geschäftsjahr Umsätze von 304,97 Mio. Euro (zuvor: 360,66 Mio. Euro). Das EBT solle 19,96 Mio. Euro (bisher: 30,00 Mio. Euro) betragen. Auch die Mittelfristplanung von Umsätzen mit mehr als 400 Mio. Euro im Jahr 2024 sei laut Meinung von GBC vor dem Hintergrund der derzeitigen Nachfragesituation nicht erreichbar. In der Folge ermitteln die Analysten auf Basis ihres DCF-Bewertungsmodells ein neues Kursziel von 54,35 Euro (zuvor: 83,35 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.10.2022, 10:40 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 13.10.2022 um 08:36 Uhr fertiggestellt und am 13.10.2022 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/25599.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Finanztrends Video zu Helma Eigenheimbau



mehr >