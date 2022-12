Goldman streicht Vodafone von 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Vodafone von der "Conviction Buy List" gestrichen und das Kursziel von 160 auf 120 Pence gesenkt. Die Einstufung ließ Analyst Andrew Lee in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf 2023 auf "Buy". Lees Favoriten im Bereich digitale Glasfaserinfrastruktur heißen BT Group und KPN. Seiner optimistischen Einschätzung des Kabelbereichs fehle es aber an Argumenten, räumte der Experte mit Blick auf Vodafone und die auf "Neutral" abgestuften Liberty Global ein./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2022 / 07:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.