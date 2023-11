Goldman startet Thyssenkrupp Nucera mit 'Neutral' - Ziel 16 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere von Thyssenkrupp Nucera bei einem Kursziel von 16 Euro mit "Neutral" gestartet. Analyst Michele della Vigna traut dem Elektrolyse-Konzern laut seiner am Montag vorliegenden Studie bis 2025 ein Umsatzwachstum von im Schnitt 50 Prozent pro Jahr zu. Zudem lobte er die starke Bilanz und die gut gefüllte Kasse. Die Profitabilität sei aber deutlich geringer als die von DeNora./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2023 / 03:27 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.