Goldman senkt Ziel für Volvo B auf 246 Kronen - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die B-Aktie von Volvo nach den Zahlen zum vierten Quartal von 272 auf 246 schwedischen Kronen gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe umsatzseitig sehr stark abgeschnitten, doch die Vergleichsbasis werde auf dem Weg ins Jahr 2023 hinein herausfordernd sein, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie bleibe dennoch positiv gestimmt für die Aktie, zumal deren Bewertung recht anspruchslos sei./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2023 / 10:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.