Goldman senkt Ziel für Unicredit auf 17,75 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit vor der Berichtssaison zum zweiten Quartal von 18,50 auf 17,75 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für die beiden italienischen Großbanken Unicredit und Intesa Sanpaolo