Goldman senkt Ziel für Suse auf 13 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Suse":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Suse nach Zahlen zum zweiten Quartal von 17,50 auf 13 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Wie Analyst Mohammed Moawalla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, wartet er bei dem Linux-Software-Spezialisten auf Signale für eine Erholung des Wachstums. Er kürzte seine Schätzungen. Kurschancen ergäben sich vielleicht durch ein mögliches Übernahmeinteresse, denn die Bewertung der Aktien sei günstig und könnte Investoren anlocken./tih Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2023 / 19:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.