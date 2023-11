Goldman senkt Ziel für Siemens auf 217 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 222 auf 217 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund der länger dauernden Belastung als bislang erwartet durch die Umstellungen im Bereich Digital Industries habe sie ihre Ergebnisprognose (bereinigtes Ebita) für das Industriegeschäft der Geschäftsjahre 2023/24 und 2024/25 reduziert, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mittelfristig gehe sie aber weiterhin von einem besseren organischen Wachstum aus, als es der Technologiekonzern zuletzt signalisiert habe./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2023 / 21:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.