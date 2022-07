Goldman senkt Ziel für Richemont - 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Cie Financiere Richemont":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Richemont von 126 auf 124 Franken gesenkt, die Papiere aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Analystin Louise Singlehurst rechnet in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht der Quartalsumsätze am 15. Juli mit einer robusten Entwicklung. Die Kurszielsenkung resultiert aus der Bilanzierung im schwachen Euro./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2022 / 22:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.