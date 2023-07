Goldman senkt Ziel für Rheinmetall auf 292 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rheinmetall von 304 auf 292 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf die im August anstehenden Zahlen überarbeitete Analystin Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Schätzungen. Sie rechnet mit einem eher gedämpften Quartalsbericht des Rüstungskonzerns und Autozulieferers. So sollte der Umsatz mit einem niedrig zweistelligen prozentualen Anstieg unter dem Jahresziel geblieben sein. Auch rechnet sie mit rückläufigen operativen Margen aufgrund von Einmaleffekten./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2023 / 14:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.