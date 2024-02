Goldman senkt Ziel für RWE auf 46,50 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 48,00 auf 46,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er rechne mit anhaltendem Gegenwind für den Energieversorger, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte blickt nun vorsichtiger auf das Geschäft mit Heizkraftwerken zur flexiblen Stromproduktion und berücksichtigte auch die zuletzt insgesamt weiter gefallen Strompreise. Damit reduzierte er seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie für die Jahre 2025 bis 2027./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2024 / 02:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.