Goldman senkt Ziel für Kering auf 685 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Kering von 690 auf 685 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sollte die Marke Gucci bis 2027 im Schnitt um 7 Prozent pro Jahr wachsen, wären 15 Milliarden Euro Umsatz erreichbar, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollte man dabei zum Margenniveau von 2019 zurückkehren, würde das operative Ergebnis (Ebit) ihre aktuelle Prognose für 2027 um 20 Prozent übertrumpfen, so Singlehurst. Auch das könnte noch konservativ gerechnet sein. Das neue Kursziel begründete sie mit leicht geänderten Prognosen für den Luxuskonzern./ag/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2023 / 17:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.