Goldman senkt Ziel für Hapag-Lloyd auf 130 Euro - 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 149 auf 130 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Creuset rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie damit, dass die Profitabilität des Logistiksektors im dritten Quartal den Höhepunkt erreicht. Er rechnet nun mit einem mehrjährigen Abwärtszyklus und einer neuen Normalität, die schlechter sein könnte als 2019 vor der Pandemie. Die Reederei Hapag-Lloyd sei ähnlich gut positioniert wie der Konkurrent Maersk, aber im Vergleich deutlich überbewertet./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2022 / 21:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.