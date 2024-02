Goldman senkt Ziel für FMC auf 49 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care AG":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 50 auf 49 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe nach den Jahreszahlen des Dialyseanbieters nur kleinere Änderungen an seinen operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) vorgenommen, schrieb Analyst Richard Felton in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ungeachtet kurzfristiger Ungewissheiten sei der Ausblick auf 2024 aber ermutigend./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 21:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.