Goldman senkt Ziel für Easyjet auf 530 Pence - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Easyjet nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 600 auf 530 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset reduzierte die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) der Jahre 2024 bis 2026 um durchschnittlich drei Prozent. Grund seien eine voraussichtlich niedrigere Auslastung des Billigfliegers und geringere Umsätze je Sitzplatz, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2023 / 19:42 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.