Goldman senkt Ziel für Biontech auf 140 Dollar - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Biontech nach Zahlen von 156 auf 140 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das vierte Quartal des Impfstoffherstellers sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Chris Shibutani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei aber von schwächeren Umsätzen mit den Corona-Impfstoffen und deutlich höher als gedachten Investitionen geprägt./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2023 / 19:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.