Goldman senkt Ziel für Befesa auf 63 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Befesa von 67 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anfang März anstehenden Jahreszahlen dürften eine Ergebnisentwicklung (Ebita) knapp unter der Zielspanne des Recyclingspezialisten belegen, schrieb Analyst Moomal Irfan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus der Anleger dürfte aber auf dem Ausblick auf das laufende Jahr liegen - seine Ebitda-Prognose liege zwei Prozent über der Konsensschätzung. Seine Anlageempfehlung begründete Irfan mit dem hohen Wachstumspotenzial, der Marktführerschaft in einer schnell wachsenden Nische und optimistischen Erwartungen für die Rohstoffpreise./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2023 / 21:13 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.