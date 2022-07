Goldman senkt Ziel für BASF auf 57 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Finanztrends Video zu BASF



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF vor Zahlen zum zweiten Quartal von 63 auf 57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Fraser passte in einem am Freitag vorliegenden Ausblick ihre Schätzungen für den Chemiekonzern nochmals an, auch wegen Währungseinflüssen. Höhere Erwartungen im Chemicals-Bereich würden aber aufgewogen von einer schwächeren Entwicklung in den Segmenten Surface Technologies sowie Nutrition & Care./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2022 / 17:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.