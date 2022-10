Goldman senkt Ziel für ABB auf 36 Franken - 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ABB vor Zahlen zum dritten Quartal von 40 auf 36 Franken gesenkt, die Aktien aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Anpassung basiere auf ihren niedrigeren Prognosen für 2023 und 2024 nach der Abspaltung der Turboladersparte Accelleron, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insgesamt bleibt die Expertin hinsichtlich der mittelfristigen Aussichten für den Schweizer Industriekonzern zuversichtlich. So sei ABB in den Bereichen Dekarbonisierung/Elektrifizierung/Energieeffizienz gut aufgestellt./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2022 / 06:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.