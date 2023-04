Goldman senkt Ziel für 1&1 auf 15,30 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "1&1":

Finanztrends Video zu 1&1



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für 1&1 von 16,50 auf 15,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Yemi Falana passte sein Bewertungsmodell für den Mobilfunkanbieter in einer am Montag vorliegenden Studie an die jüngsten Quartalszahlen und den Ausblick auf 2023 an. Vor allem wegen der Kosten für den Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes resultiere daraus eine Senkung seiner Ergebnisprognose (Ebitda) für 2023 um 9 Prozent, schrieb der Experte./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2023 / 16:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.