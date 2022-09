Goldman senkt Varta auf 'Neutral' - Ziel 50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Varta von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 50 Euro gesenkt. Analyst Philipp Konig begründete die Abstufung des Batterieherstellers in einer am Montag vorliegenden Studie mit erstarktem kurzfristigem Gegenwind. Die Energiepreise in Deutschland erschwerten die Wettbewerbsfähigkeit und der Kaufkraftverlust der Konsumenten dürfte sich auf die Endnachfrage der Produkte auswirken./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2022 / 01:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.