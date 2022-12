Goldman nimmt Sanofi mit 'Buy' wieder auf - Ziel 134 Euro

Finanztrends Video zu Sanofi S.A.



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat kurzzeitig ausgesetzte Bewertung der Papiere von Sanofi bei unverändertem Kursziel von 134 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Analyst Keyur Parekh begründet dies am Freitag in seiner Studie mit dem Abbruch der Übernahmegespräche mit Horizon Therapeutics. Die Franzosen seien sowohl in der Umsatz- als auch Gewinnentwicklung überdurchschnittlich./ag/men Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2022 / 18:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.