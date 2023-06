Goldman hebt Ziel für Volkswagen-Vorzüge auf 151 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Vorzüge von Volkswagen von 150 auf 151 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine aktualisierten Schätzungen für den Autobauer reflektierten die jüngsten Auslieferungszahlen und die Branchenentwicklungen bezüglich Absatz und Preise, schrieb Analyst George Galliers in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei anderen von ihm beobachteten Herstellern sieht er mehr Aufwärtspotenzial bis zum Kursziel, so bei Mercedes, Stellantis und Porsche AG. Beim Kapitalmarkttag am 21. Juni dürfte der Konzernchef seine Vision für den Autobauer darlegen, mit Fokus auf Vereinfachung. Bislang bleibe Volkswagen komplex, so Galliers mit Blick auf die 15 verschiedenen berichtenden Einheiten und die Vielzahl der Marken./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2023 / 10:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.