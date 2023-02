Goldman hebt Ziel für Vestas auf 261 Kronen - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas nach Zahlen von 250 auf 261 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vergangene Jahr sei schwächer gewesen als erwartet, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick auf 2023 sei schwach. Die Auftragseingänge seien aber stark mit solider Preisgebung, was er nun neben nachlassenden Material- und Logistikkosten in seinen Schätzungen berücksichtigt./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2023 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.