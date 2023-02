Goldman hebt Ziel für UBS auf 35,60 Franken - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "UBS Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für UBS nach Zahlen zum vierten Quartal von 31,80 auf 35,60 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Übertroffene Gewinnerwartungen hätten mit Einmaleffekten und der Steuerquote zu tun gehabt und so sei die Marktreaktion am Berichtstag eher negativ gewesen, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf 2023 blickend sieht der Experte aber viele positive Aspekte, die die Konsenserwartungen stützen sollten - darunter der Ausblick auf das Nettozinseinkommen und die Kostenziele. Sein Bewertungsmodell basiert nun auf den Erwartungen für 2024./tih/men Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2023 / 22:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.