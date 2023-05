Goldman hebt Ziel für Siemens auf 245 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 218 auf 245 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Papiere der Münchner seien "beharrlich unterbewertet", schrieb Analystin Daniela Costa am Freitagabend in einer Studie. Schlüssel für eine Neubewertung bleibe die Vereinfachung des Portfolios. Sie erhöhte ihre Umsatzprognose für das Geschäftsjahr nach einem starken zweiten Geschäftsquartal./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2023 / 19:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.