Goldman hebt Ziel für Richemont an - 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Richemont von 138 auf 155 Franken angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Umsatzanstieg des Schmuck- und Uhrenkonzerns in vergangenen Quartal sei klar hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben, was aber dem wegen der Corona-Restriktionen überraschend harten Chinageschäft geschuldet sei, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Um diesen Faktor bereinigt, habe Richemont deutlich besser abgeschnitten. Nach dem Ende der Null-Covid-Politik dürfte die chinesische Nachfrage nun zum Treiber für die mittelfristigen Wachstumsaussichten werden./gl/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2023 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.