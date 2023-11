Goldman hebt Ziel für Rheinmetall auf 333 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rheinmetall von 320 auf 333 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei für den Luftfahrt- und Rüstungssektor ein gutes gewesen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Bei Rheinmetall blickt sie nun gespannt auf den anstehenden Kapitalmarkttag als nächstem Kurstreiber für die Aktien. Sie hält es für möglich, dass die dort geäußerten Zielsetzungen positiv überraschen./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2023 / 13:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.