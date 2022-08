Goldman hebt Ziel für RWE auf 60 Euro - 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 53,50 auf 60,00 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Markt übersehe den Rückenwind durch höhere Energiepreise und den Ausbau von Kapazitäten, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die positive Ergebnisdynamik bei dem Energieversorger sollte mindestens bis 2030 anhalten. Gandolfi hob seine Erwartungen deutlich an. Seine Gewinnschätzung für 2023 liege nun ein Viertel über der Konsensprognose. Seine Erwartungen an das operative Ergebnis (Ebitda) für 2027 lägen zudem schon über dem Unternehmensziel für 2030./gl/men Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 17:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.