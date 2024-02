Goldman hebt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 6,30 Euro - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 anlässlich der jüngst veröffentlichten Eckdaten von 6,00 auf 6,30 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Sie habe ihre Schätzungen überarbeitet und dabei die stärkeren Geschäftstrends im Entertainment-Bereich berücksichtigt, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen der durch die Bank höheren Profitabilität des Medienkonzerns rechnet sie nun auch mit insgesamt höheren operativen Ergebnissen (Ebitda) bis 2027./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2024 / 20:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.