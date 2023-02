Goldman hebt Ziel für Pernod Ricard auf 237 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod-Ricard":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 230 auf 237 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Nicolai schrieb in einer Einschätzung am Freitag von einem starken Zahlenwerk des Herstellers von Spirituosen. Auf dem US-Markt habe sich das Unternehmen robust entwickelt und die Absatzregionen Europa und Asien hätten sich erholt. In China dürfte sich das Wachstum in den kommenden Quartalen wieder auf zehn Prozent und mehr erholen./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2023 / 06:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.