Goldman hebt Ziel für Nike auf 133 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike nach Quartalszahlen von 120 auf 133 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die überdurchschnittlich gute Entwicklung des Sportartikelherstellers sei breit abgestützt, da höhere Umsätze insbesondere in Nordamerika mit steigenden Bruttomargen und einer besseren Kostenkontrolle einhergingen, schrieb Analystin Kate McShane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2022/23 bis 2024/25./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2022 / 22:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.