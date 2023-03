Goldman hebt Ziel für Infineon auf 48,50 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen und einem angehobenen Ausblick von 45,00 auf 48,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval hob in Anlehnung an die verbesserte Konzernprognose seine eigenen Schätzungen an. Er verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die vom Chipkonzern zitierte bessere Nachfragedynamik im Automobil- und Industriegeschäft. Die Nachrichten stützten seine Einschätzung, denn Duval zieht Infineon wegen der engeren Verbindung zur Autoindustrie dem Papier von STMicroelectronics vor./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2023 / 05:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.