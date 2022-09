Goldman hebt Ziel für Inditex auf 31,50 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Inditex":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Inditex nach Zahlen von 30,00 auf 31,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Modekonzern rechne nun für das dritte Quartal mit einem stärkeren Umsatzplus gegenüber dem Vor-Corona-Niveau als bisher, was für 2023 zu einem höheren Ziel für den Vorsteuergewinn führe, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Mittwoch im Tagesverlauf aktualisierten Studie. Daher hob auch er seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen an./gl/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2022 / 16:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.